Jest od niego starsza o 21 lat. "W nocy wysysam jego młodość"

Carter oczywiście zdaje sobie sprawę, że duża różnica wieku pomiędzy nią a partnerem skupia uwagę mediów, zwłaszcza brukowców. Podchodzi jednak do tego z dużym dystansem. "Sami dużo między sobą żartujemy na ten temat. Dla nas to dobry powód do żartów" – twierdzi aktorka, która ukochanego nazywa "starą duszą w młodym ciele".