Prawdziwe oblicze Jonah Hill. Jego była dziewczyna pokazała wiadomości

Na opublikowanych screenach widać komunikaty od gwiazdora, który domaga się, by jego ówczesna dziewczyna nie publikowała zdjęć w bikini. Oczekiwał też, że nie będzie widziana z innymi mężczyznami. A przypomnijmy, że Sarah jest profesjonalną instruktorką surfingu. Jonah miał też instruować ją, by za każdym razem, gdy ktoś do niej podpłynie w wodzie, ona odpłynęła, mówiąc "muszę wracać do swojego chłopaka".