Jillian Michaels przestrzega przed siłowniami. Zaraziła się koronawirusem

Jillian Michaels to trenerka fitness i autorka wielu programów treningowych. Często pojawia się w telewizji, gdzie prowadzi m.in. kontrowersyjny program " The Biggest Loser ", w którym pomaga ludziom zmagającym się z otyłością zrzucić wagę.

Trenerka dodała: - Mam szczęście, że przed zarażeniem byłam całkiem zdrowa i szybko z tego wyszłam. Ale, jak wiemy, nie każdy ma tyle szczęścia. To, co mogę wam poradzić, to, jeśli boicie się koronawirusa, publiczna siłownia jest miejscem, w którym prawdopodobnie możecie się zarazić.