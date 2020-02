Joan Collins podzieliła się zdjęciem. Obchodzili z mężem 18. rocznicę ślubu

Gwiazda "Dynastii" Joan Collins zaskoczyła fanów informacją, że jej małżeństwo z aktorem Percym Gibsonem właśnie osiągnęło pełnoletniość. 87-letnia celebrytka podzieliła się zdjęciem z młodszym o 32 lata ukochanym.

"Najpiękniejsza para w całym Wszechświecie. Droga Joan, liczę na to, że będę miała tyle samo szczęścia co ty i dopiszą mi przyszłość i zdrowie", "Wspaniałe zdjęcie. Obydwoje wyglądacie fantastycznie", "Twój maż to prawdziwy farciarz!", "Szczęśliwej rocznicy! Tak długo całowałaś żaby, aż w końcu natrafiłaś na uroczego księcia. Najwyraźniej był tego wart"- czytamy.