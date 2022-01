Joan Collins wyjawiła straszliwą prawdę. Aktorka została zgwałcona na pierwszej randce

W nowym dokumencie BBC2 "This is Joan Collins" 88-letnia aktorka szczerze opowiedziała o swoim życiu prywatnym, które dalekie było od idylli. Gwiazda "Dynastii" aż pięciokrotnie brała ślub. Największym koszmarem okazała się dla niej relacja z pierwszym mężem Maxwellem Reedem. Aktorka poznała go w 1950 r. w wieku 17 lat. On miał 31.