Joanna Brodzik i Paweł Wilczak przechodzą kolejny kryzys? "Różne rzeczy mogą się wydarzyć"

- Jeśli ktoś mówi, że nie kłóci się ze swoim partnerem, nie bywa wobec niego wstrętny, nieuczciwy, niedobry, niegrzeczny - to znaczy, że to nie jest prawdziwy związek. W moim związku wszystkie te elementy istnieją na równi z tymi najwspanialszymi i oboje mamy poczucie, że jest ok. Każdy związek ma swoje dobre i złe strony - mówiła Brodzik.