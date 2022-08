Joanna Jabłczyńska szalała na weselu. Cały parkiet należał do niej

"W "Tańcu z gwiazdami" to interesuje nas tylko miejsce w jury. Możemy nawet przyjąć opcje jednego krzesła na nasza dwójkę. Patrykowi można dać numery od 1 do 5 (a nawet podejrzewam, że do 3 by wystarczyło) a ja biorę od 6 do 10. A tak serio, to dawno się tak nie wytańczyłam, co również potwierdzają liczne odciski na mych stopach" - zrelacjonowała z przymrużeniem oka.