Joanna Koroniewska jak modelka "Playboya"? Pokazała w sieci półnagie zdjęcie. No i się zaczęło

"Czy ktoś mi może wyjaśnić, dlaczego Kochany Instagram przed chwilą zbanował moje zdjęcie (ja to ta po prawej, jakby ktoś miał wątpliwości), na którym praktycznie nic nie było widać (no bo i co - natury nie oszukasz)? A to po lewej - kompletnie nagie zdjęcie tej, pięknej skądinąd, modelki na profilu 'Playboya' od kilku dni spokojnie sobie wisi?" - napisała zdziwiona Koroniewska.