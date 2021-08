Joanna Koroniewska opowiedziała o traumie z dzieciństwa. Cudem uszła z życiem

Podczas jednej z takich samotnych nocy Koroniewska przeżyła wybuch pożaru. - To było na granicy świąt, bo była już choinka, obudziłam się ok. 22-23, słyszałam bardzo duży huk w bloku. Próbowałam wejść do pokoju mamy i nie byłam w stanie, bo były płomienie w całym jej pokoju. Uciekłam z tego domu do sąsiadów, zapukałam, tam już się nie dało wejść.