Joanna Koroniewska pokazała fotkę w bikini. Dała pstryczek w nos hejterom

Wykorzystując nową rzeczywistość i fakt, że kwarantanna związana z pandemią zmusiła większość do pozostawania w domach, postanowili stworzyć coś na kształt własnego programu, realizowanego w domowych warunkach i domowymi sposobami. Tak powstało "Dowbory be happy", cykl, w którym do rozmowy na żywo w mediach społecznościowych zapraszają znanych znajomych.

Maciej Dowbor o figurze Joanny Koroniewskiej

I właśnie temat akceptacji powraca i niej jak bumerang. Koroniewska na swoim przykładzie pokazuje, że kobiece piękno nie zależy od wieku, rozmiaru, kształtu. Kobieta piękna to kobieta spełniona i szczęśliwa. Aktorka namawia do akceptacji swojego ciała, ze wszystkimi jego atutami i mankamentami.

Koroniewska nie pozostawiła sprawy bez odpowiedzi. I zrobiła to we właściwym dla siebie stylu, z przymrużeniem oka, wrzucając wakacyjny post. "Dmuchany basen i ja. Całkiem NIEnadmuchana. Najważniejsze, że wielu z Was cieszy się i wie, że dystansu też możemy się nauczyć! I absolutnie SAMI wiemy co dla nas NAJLEPSZE!" podsumowała. Zamieściła też kilka wiadomości od fanek z podziękowaniami i wyrazami uznania. Cały wpis znajdziecie poniżej.