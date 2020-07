Joanna Koroniewska pokazała fotkę w bikini. Dała pstryczka w nos hejterom

Wykorzystując nową rzeczywistość i fakt, że kwarantanna związana z pandemią zmusiła większość do pozostawania w domach, postanowili stworzyć coś na kształt własnego programu, realizowanego w domowych warunkach i domowymi sposobami. Tak powstało "Dowbory be happy", cykl, w którym do rozmowy na żywo w mediach społecznościowych zapraszają znanych znajomych.