Joanna Koroniewska straciła 6 dzieci. "Za każdym razem czułam się gorsza"

Mikolaj Roznerski: dzieciństwo bez sielanki

Kilka godzin później zdecydowała się na mocne, bardzo osobiste wyznanie. "Teraz aż się cała trzęsę odpowiadając na zarzuty co poniektórych, że może powinnam stracić swoje dzieci skoro jestem za zabijaniem. Nie jestem. Nigdy nie byłam. Nigdy nie będę. Ale w moim życiu przeżyłam wiele".

Koroniewska wyznała, że ma dwójkę dzieci, ale w ciąży była osiem razy. "Aż sześć z nich nosiłam przy sercu do końca trzeciego miesiąca. Obumierały. Cierpienie tak wielkie, że tylko rodzic będący w takiej sytuacji może to zrozumieć".

"Po pierwszej stracie 13 lat temu miałam przerwę w staraniu się o kolejne dziecko aż dwa lata. Ból był ogromny. I niemoc. Nie mogłam się pozbierać. Zabiegi, łyżeczkowania, za każdym razem poczucie winy, ukrywanie wszystkiego bo przecież to tylko moja sprawa, wstyd i wiele innych emocji a przede wszystkim walka z samą sobą, czy zdołam się z tego podnieść. Czy mogę udźwignąć jeszcze więcej" – wyznała Koroniewska.

Żona Macieja Dowbora podkreśliła, że przez wiele lat nie mogła o tym mówić. "Nadal jest mi ciężko. To emocje nie do opisania. Za każdym razem czułam się gorsza. Czułam się z tym fatalnie , ja sama...". I nie jest w stanie sobie wyobrazić, co czuje kobieta, która dowiaduje się, jaki los spotka ich dziecko.