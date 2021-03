Znów wskoczyła w bikini. Wyjawiła swój sposób na świetną figurą

Największe metamorfozy gwiazd

Pomimo szarej aury za oknem Joanna Koroniewska postanowiła przypomnieć fanom o zbliżającym się lecie. Nie może się doczekać, kiedy znowu wskoczy w bikini, w którym kilka miesięcy temu pozowała do zdjęcia. Przy okazji zdradziła swój sposób ma wyrzeźbione ciało.

"Wy też tęsknicie za lepszą pogodą? Ja tęsknię za latem i za takim ciałem. Nie, to nie Photoshop, a efekt uboczny biegania, do którego niebawem planuję wrócić. Nic tak nie wyrzeźbiło mi ciała jak bieganie właśnie!" - napisała na Instagramie.

Gwiazda dodała, że zachęca do aktywności fizycznej i dzielenia się z nią efektami swoich ćwiczeń. Wzajemne motywowanie się do działania to charakterystyczna cecha relacji Koroniewskiej z fanami. Tylko pozazdrościć takiej grupy odbiorców.