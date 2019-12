Joanna Koroniewska zdradziła, co chce dostać na święta. Pilnie potrzebuje tego prezentu

Joanna Koroniewska ma utrudnione przygotowania do świąt. Zostało zaledwie kilka dni, a awarii uległa rzecz, bez której będzie trudno się obejść. Potrzebna jest jej nowa lodówka. Najlepiej, gdyby była prezentem świątecznym dla aktorki.

Joanna Koroniewska ma dość pechowe przygotowania do świąt i wcale nie chodzi o problem z kupieniem prezentów, dekoracji czy też składników do potraw. Aktorka w tej chwili nie ma gdzie przechowywać gotowych dań świątecznych. Zepsuła się jej lodówka. "Nie ma to jak zepsuty sprzęt przed świętami..." - żaliła się na Instagramie.