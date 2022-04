Joanna Krupa ma broń w domu. "W Ameryce ciągle się coś dzieje"

Joanna Krupa do Ameryki przeprowadziła się z mamą, gdy miała 5 lat. Karierę modelki zaczęła już jako nastolatka. Jej słowiańska uroda od razu przypadła do gustu Amerykanom. Później podbiła świat telewizji. Wystąpiła nawet w amerykańskim "Tańcu z gwiazdami". W końcu przyjechała do Polski, by i tu wkroczyć do show-biznesu. Od lat znana jest jako gospodyni i jurorka polskiej wersji "Top model". Ma w naszym kraju także liczne kontrakty z markami.