Joanna Krupa pokazała zdjęcia z młodszą siostrą. To piękna kobieta

Joanna Krupa opublikowała na Instagramie serię zdjęć, na których pozuje ze swoją młodszą siostrą Martą. To przepiękna kobieta. "Dla mnie zawsze będziesz tą małą dziewczynką, o którą się martwię. Chciałabym, żebyśmy mogły spędzić je razem, ale niech to będą najlepsze twoje urodziny do tej pory" – napisała modelka.