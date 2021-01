Joanna Krupa na tym zdjęciu nie zasłoniła wiele. Co za ciało

Joanna Krupa zawsze mogła pochwalić się rewelacyjną figurą. W jej pracy jest to niejako wymagane, co nigdy nie stanowiło dla niej problemu, czego dowodem jest to zdjęcie. Nie zasłoniła na nim zbyt wiele.

Joanna Krupa pokazała starą fotkę. Źródło: Instagram.com