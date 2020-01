Joanna Krupa nagrała córeczkę. Nie spodziewała się tego, co zrobi dziewczynka

Joanna Krupa jest mamą 11-tygodniowej Ashy-Leigh. Ostatnio pokazała zabawny filmik z córką w roli głównej.

Na wideo widać Ashę, która nie chce jeść podawanego jej przez mamę mleka. Krupa mówi do córeczki po angielsku, zachęca do jedzenia, ale ta tylko słodko się uśmiecha. W końcu przyjmuje butelkę, zjada co nieco. Radość mamy jest przedwczesna, bo już po chwili dziewczynka ulewa i to, co zjadła, ląduje na pieluszce okrywającej jej ubranie.

"And this is how my Monday has started" - "I tak zaczął się mój poniedziałek" napisała Krupa. Filmik zebrał mnóstwo komentarzy. Pozytywną emotikonkę zostawiła nawet Anna Lewandowska. Inne mamy podzieliły się swoimi doświadczeniami i przyznały, że ich dzieci też często ulewają.