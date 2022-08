Joanna Krupa o talencie córki: "Spełnia się moje marzenie, żeby śpiewała jak Edyta Górniak"

Jej trzyletnia córeczka Asha jest jej oczkiem w głowie. Dlatego niedziwne, że Joanna Krupa mocno przygląda się zainteresowaniom i pasjom dziewczynki. Ostatnio prowadząca "Top Model" odkryła, że mała Asha bardzo lubi śpiewać i sprawia jej to dużo radości. W rozmowie z WP modelka przyznaje, że jej córka zaczyna śpiewać od razu, gdy wstanie z łóżka i jest to ostatnia rzecz, jaką robi przed pójściem spać. Okazuje się, że na miłość dziewczynki do muzyki mogła mieć... przyjaciółka Krupy, czyli Edyta Górniak. O co chodzi? Zobaczcie nasz materiał wideo.

