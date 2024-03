Joanna Krupa "przyłapana" w Los Angeles. Jej koleżanka założyła rajstopy warte krocie

Joanna Krupa przyłapana w LA. Wybrała się na miasto z koleżanką

Kilka tygodni temu Joanna Krupa pojawiła się na warszawskiej konferencji swojego nowego programu, "Razem OdNowa", który prowadzi w duecie z Ewą Chodakowską. Po wypełnieniu zawodowych zobowiązań nad Wisłą celebrytka mogła w spokoju wrócić do słonecznego Los Angeles, gdzie na co dzień mieszka wraz z córką Ashą. Choć na ogół w Kalifornii Krupa może nieco odetchnąć od ciekawskich spojrzeń, od czasu do czasu jej poczynania zwracają uwagę miejscowych fotoreporterów. Ostatnio celebrytka została przyłapana podczas wieczornego wyjścia.