Dawno nie pokazała tak śmiałej fotki. Na profilu Krupy zrobiło się gorąco

Joanna Krupa długo czekała na to, by zostać mamą. Na drodze macierzyństwu stanęła nie tylko kariera, ale i brak szczęścia w miłości. Z pierwszym małżonkiem, Romainem Zago, gwiazda "Top Model" nie zdecydowała się na dzieci. Kiedy w życiu modelki pojawił się drugi mąż, Douglas Nunes, para nie czekała długo z decyzją o powiększeniu rodziny. Nieco ponad rok po ślubie, jesienią 2019 roku, na świecie pojawiła się Asha. Od tamtej pory na instagramowym profilu Joanny Krupy królują zdjęcia dziewczynki, za sprawą której piękna modelka rozkwitła w roli mamy. Od czasu do czasu jednak Joanna Krupa przypomina fanom, jak atrakcyjną jest kobietą.