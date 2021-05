Joanna Krupa zawarła ugodę. Spór z Brandi Glanville ciągnął się latami

Krupa wniosła pozew do sądu w Miami w 2015 r. "Granville świadomie złożyła fałszywe oświadczenie, że Krupa miała romans z Mohamedem Hadidem w czasie, gdy ten był mężem Yolandy Foster i rozpowszechnia fałszywą informację o brzydkim zapachu intymnym, co źle wpłynęło na reputację Joanny Krupy oraz jej zawodową pozycję - brzmiała treść pozwu. Początkowo straty wizerunkowe polskiej modelki wyceniono na 15 tys. dol. Potem kwota wzrosła do aż 2 mln dol.