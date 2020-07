Joanna Krupa znowu pokazała córeczkę. "Słodki bobas"

Co prawda jej udział w programie niemal do końca stał pod znakiem zapytania. Nie było wiadomo, czy młoda mama będzie gotowa wrócić już do pracy, a kolejną przeszkodę stanowiła pandemia koronawirusa, przez którą poruszanie się po świecie jest mocno utrudnione. Krupie udało się jednak opuścić Miami, gdzie mieszka z rodziną, i przyleciała do Polski na zdjęcia.