Joanna Kulig miała problemy z pamięcią po porodzie

- Nie spodziewałam się, że małe dziecko aż tak wywróci moje życie do góry nogami. Do tego plan w Paryżu w obcych językach i ja, jedna Polka z masą materiału muzycznego do opanowania. Nie spałam po nocach, karmiłam, nieustannie powtarzając teksty. Ale coś było nie tak z moją pamięcią. Zazwyczaj scenariusze przyswajałam bezproblemowo, teraz było znacznie trudniej. Ale to chyba mogą zrozumieć tylko młode matki - powiedziała aktorka wspominając pracę na planie "The Eddy".