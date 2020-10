Joanna Kurowska pożegnała Dariusza Gnatowskiego. "Odszedł mój serdeczny kolega"

Dariusz Gnatowski zmarł 20 października. Jego śmierć poruszyła środowisko aktorskie oraz widzów oglądających go w różnych produkcjach. Aktor najbardziej rozpoznawalny był jako Arnold Boczek, w którego przez lata wcielał się w serialu "Świat według Kiepskich".

Na planie tego serialu spotkał się z Joanną Kurowską, która dołączyła do obsady w 2007 r. Aktorka zamieściła poruszający wpis na Instagramie, w którym pożegnała zmarłego kolegę:

"Odszedł mój serdeczny kolega Darek Gnatowski. Och, jaki to był wspaniały kompan. Opowiadał dowcipy po góralsku z akcentem nie do podrobienia. Był przy tym skromny i życzliwy życzliwością, jaka już dzisiaj jest na wymarciu. Nikomu nie zazdrościł. O swoich kolegach z Krakowa: Treli, Peszku, Stuhrze, mówił z niekłamanym podziwem. W naszym środowisku to rzadkość. Nie wartościował się, odbierając wartość innym. Nie musiał. Miał kręgosłup" - pisała poruszona Kurowska.