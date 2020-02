Joanna Lazer "Ruda" nago! Zaliczyła wpadkę na planie teledysku

Joanna Lazer pokazała fanom swoje wdzięki. Wszystko przez nieopatrzną wpadkę na planie do najnowszego klipu Red Lips.

Joanna Lazer wraz z mężem Łukaszem Lazerem są w trakcie promowania najnowszego albumu Red Lips "Ja wam zatańczę". Teraz pochwalili się, co działo się w trakcie zdjęć do teledysku "Róż & Plusz". Premierę zapowiadają na najbliższy poniedziałek 27 stycznia. Po drodze nie zabrakło jednak wpadek...

Choć do premiery "Róż i plusz" jeszcze chwila, to zainteresowanie najnowszym klipem już jest spore. A to wszystko przez Joannę Lazer, którą fani mogą zobaczyć prawie że nago...