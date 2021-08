Skandaliczny wpis. Joanna Moro szybko usunęła go z sieci

To wyjątkowo rażące połączenie. Piękna wystylizowana fotografia z beztroskich wakacji nijak ma się do tragedii ludzi obawiających się o swoje życie, będących w koszmarnym kryzysie. Co więcej, Joanna fotografię po prostu wybrała z sesji zrobionej kilka tygodni temu, chyba myśląc, że najlepiej się do tego nadaje.