Joanna Moro karmi piersią na plaży. "Najpiękniejsza więź matki z dzieckiem"

Joanna Moro to litewska aktorka telewizyjna i teatralna, która od dłuższego czasu robi karierę w Polsce. Pierwsze poważniejsze angaże dostała w "Barwach szczęścia" i "Klanie". Jednak to dzięki rolom w takich serialach jak "Blondynka" oraz "Anna German. Tajemnica białego anioła" skradła serca widzów. Co ciekawe, praca w show-biznesie nie oznaczała dla niej porzucenia marzeń o rodzinie.