Joanna Moro opowiedziała o mężu. "Mamy wybuchowe charaktery"

"Dziś staram się zwracać uwagę na te mocne strony i chwalić męża za nie. Jeszcze się do tego nie przyzwyczaił. Czasem aż nie dowierza, że mogłam coś niespodziewanie miłego powiedzieć. Ale powoli go z tym oswajam. Poza tym istotne jest też to, że nie muszę przed nim nikogo udawać" - wyznała.