Joanna Moro sprzedaje mieszkanie. Cena jest zawrotna

"Kochani, jakiś czas temu podjęliśmy rodzinną decyzję o przeprowadzce. Od dawna marzył nam się duży dom z ogrodem i długo szukaliśmy tego naszego, idealnego. Udało się! Kolejną decyzją była sprzedaż naszego pierwszego mieszkania, które obydwoje darzymy ogromnym sentymentem. To tutaj przeżywałam swoje pierwsze sukcesy, ale też ładowałam energię po porażkach. Jak to mówią, dom jest tam, gdzie nasze serce i gdzie nasza rodzina i jestem pewna, że mieszkanie, które sprzedajemy, także stanie się dla kogoś domem i bezpiecznym azylem. No więc… idzie nowe! Mieszkanko nieduże 34m w sam raz na start w stolicy", napisała.