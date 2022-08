Joanna Moro topless na plaży. Uszczypliwa uwaga pod adresem mężczyzn

Aktorka tak opisała zdjęcia: "Ładne ujęcie, które uchwycił mój mąż przy prozaicznej czynności smarowania się kremem przeciwsłonecznym. No i w tym momencie topless. Swoją droga często mężczyźni mają nieco większe piersi do podtrzymania niż kobiety. Bez urazy panowie i panie. Grunt to lubić i akceptować swoje ciało".