Joanna Opozda jest przerażona. Jej synek z pewnością nie pójdzie do żłobka. Ujawnia dlaczego

- Uważam, że żłobek to nie jest dobra rzecz. Uważam, że do trzeciego roku życia, jeśli jest taka możliwość, a ja mogę jeszcze poczekać, to lepiej, żeby dziecko było przy mamie, przy rodzicach. Rozumiem, że są różne sytuacje życiowe, niektórzy są zmuszeni, żeby to dziecko oddać, ale ja byłam żłobku i to nie jest takie kolorowe. Te dzieci płaczą, są chore, niedopieszczone, tęsknią za tymi rodzicami. [...] Mnie się serce kraje, jak na to patrzę. Nie uważam, żeby żłobki to było coś fajnego. No przykro mi. Wiem, że tutaj mnie mnóstwo osób zlinczuje. To jest moje zdanie - wyjaśniła aktorka.