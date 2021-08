Joanna Opozda pod kroplówką. Co się stało?

Na próżno jednak szukać u Opozdy na Instagramie zdjęć z przymiarek czy makijażu. Zamiast tego widzimy śliczną aktorkę pod kroplówką. Wygląda to niepokojąco, jednak prawdopodobnie nie ma powodów do obaw. Sądząc po podpisie są to tzw. wlewy witaminowe, czyli dożylne podanie mikroelementów i witamin. Stosuje się je u osób przewlekle chorych lub po prostu tych, które chcą poczuć się lepiej.