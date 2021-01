Joanna Opozda resetuje się na Madagaskarze

Po tym jak ogłosiła, że ona i aktor Antek Królikowski nie są już parą, zapowiedziała, że znika na jakiś czas z mediów społecznościowych. Przerwa od Instagrama trwała niecałe 2 tygodnie. Wróciła, by pochwalić się, że jest na wakacjach na Madagaskarze . Od tamtej pory opublikowała post z pięknymi lemurami. Podzieliła się także smutniejszą stroną egzotycznego kraju: bezdomnymi psiakami . Teraz opublikowała zdjęcie, na którym klęczy w wodzie i z przymkniętymi oczami wystawia buzię do słońca.

"Niemal wszystko będzie znów działać, gdy wyłączysz to i włączysz z powrotem. Także ty" - brzmi napis przy fotce.

Oczywiście pierwsze skojarzenie nasze i followersów to nawiązanie do końca związku z Królikowskim. Czyżby rozstanie sprawiło, że modelka się nieco "zepsuła" i potrzebowała przysłowiowego resetu? Nawet jeśli Asia już dawno nie myśli o Antku, to bardzo sprawnie walczy o uwagę internautów.