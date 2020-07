Joanna Opozda tłumaczy się z sytuacji w restauracji. Dostaje pogróżki od kelnerów

Para niedawno spędziła razem wieczór w jednej z warszawskiej restauracji. Podczas obsługi ich stolika doszło do nieprzyjemnej sytuacji. Kelnerka przypadkowo rozlała wino na aktora. Media plotkarskie donosiły, że Joanna Opozda w opryskliwy sposób potraktowała obsługę lokalu.

Aktorka postanowiła zabrać głos w tej sprawie. Twierdzi, że do rzekomej awantury w restauracji nie doszło, co potwierdzają jej właściciele.

- Dzisiaj zadzwoniła do mnie właścicielka restauracji, w której wydarzyła się cała, wielka afera, która tak naprawdę się nie wydarzyła. (...) Pani kelnerka powiedziała, że absolutnie na nią nie krzyknęłam, że się nie popłakała, że to bzdura, że to wszystko jest wyssane z palca. Że zachowałam się normalnie i po ludzku faktycznie zwróciłam jej uwagę, bo faktycznie mogła przeprosić, czego nie zrobiła. Była tam nowa, była w szoku, tak się zdarza. Nie było afery - powiedziała Opozda na Insta Story.