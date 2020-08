Joanna Racewicz ma partnera. To polski biznesmen

Od pewnego czasu u boku Joanny Racewicz pojawia się tajemniczy mężczyzna. Niedawno byli widziani w Gdańsku. Racewicz napisała później o pobycie w Trójmieście na Instagramie: "Chwile piękne do utraty tchu. Każdą wkładam do szkatułki ze skarbami, albo nawlekam na nitkę, jak unikalny koralik. Ku pamięci". Pod postem serię serduszek opublikował mężczyzna o imieniu Chris. To z nim dziennikarka spacerowała ulicami Gdańska.