Joanna Racewicz o Barbarze Kurdej-Szatan. Poradziła jej, czego nie powinna robić

– Czasem wypowiadanie się w tzw. przestrzeni publicznej dobrze robić, wtedy, kiedy emocje opadną, a nie kiedy są w stanie wrzenia. Wiem, że Basia bardzo przeżywa ostatnią sytuację. Trudno mi to w jakikolwiek sposób oceniać, bo to, co dzieje się na granicy polsko-białoruskiej, rzeczywiście wygląda bardzo groźnie – powiedziała Racewicz serwisowi.