Joe Exotic szykuje się do ślubu. Weźmie go w więzieniu

Próby Exotica palą jednak na panewce. O uwolnieniu nie ma mowy. Jak się więc okazuje, stara się układać sobie życie nawet za kratami. Portal Page Six donosi, że szykuje się do ślubu. Wraz z narzeczonym, Johnem Grahamem, chcą wziąć więzienne zaślubiny. I mimo tych zgoła niecodziennych okoliczności Exotic dokłada wszelkich starań, by dzień ślubu był naprawdę wyjątkowy.