John Goodman przeszedł ogromną metamorfozę. Zrzucił ponad 90 kg

Do dziś aktor z niechęcią wraca do tych czasów. Trudno się dziwić. W swoim najsłabszym okresie "dobił" do ok. 180 kg. Odkąd postanowił zadbać o swoje zdrowie i zapanować nad swoją wagą, imponuje konsekwencją. Bo diety i rygorystycznych wytycznych trzyma się od około 20 lat. Wyjawił swojego czasu, że w trzy miesiące udało mu się schudnąć ponad 30 kg.