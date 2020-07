John Saxon nie żyje. Znana jest przyczyna śmierci

Jak wielu amerykańskich aktorów Saxon przeżył też namiętny romans z włoskim kinem gatunkowym. Zagrał u takich kultowych reżyserów, jak Dario Argento ("Tenebrae"), Antonio Margheriti ("Apokalipsa kanibali"), Umberto Lenzi ("The Cynic, the Rat and the Fist"). Pojawił się też u Mario Bavy w "The Girl Who Knew Too Much" z 1963 r., który rozpoczął szaloną modę na filmy giallo.