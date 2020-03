Johnny Depp górą. Była asystentka miażdży Amber Heard

Johnny Depp walczy w sądzie z byłą żoną, która zrobiła z niego w mediach damskiego boksera. Wielu uwierzyło w jej wersję wydarzeń, ale teraz nie tylko Depp ma mocne dowody świadczące o kłamstwach Heard.

W maju 2016 r. Amber Heard złożyła papiery rozwodowe i oskarżała męża o przemoc domową. Wizerunek Deppa mocno ucierpiał przez cały ten skandal, ale niedawno role się odwróciły. Do prasy trafiły nagrania prywatnych rozmów Deppa i Heard, w których to ona jawi się jako agresorka, która wszystko uknuła. Teraz taki sam obraz aktorki przedstawiła była asystentka, pracująca dla Amber w latach 2012-2015.

Wręcz przeciwnie – Kate James uważa, że to Amber była agresywna, skora do kłótni i krzyków. Za to Johnny'ego zapamiętała jako zawsze miłego, cichego i troskliwego. Także w stosunku do syna asystentki, którego czasami musiała zabierać do pracy. Depp uczył go wtedy gry na gitarze i wykazywał ogromną cierpliwość.