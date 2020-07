Johnny Depp walczy przed sądem. Zeznania oczerniają Jamesa Franco

Trwa proces wytoczony przez Deppa wydawcy brytyjskiego dziennika, który nazwał go "żonobijcą". Aktor opowiadał przed sądem o sytuacji z 2014 r., kiedy miał zaatakować byłą żonę, gdy dowiedział się o jej romansie z Jamesem Franco. Tego samego, którego Heard nazwała wcześniej gwałcicielem.

Johnny Depp, Amber Heard, a teraz także James Franco stał się bohaterem gwiazdorskiego procesu w Londynie. Wszystko zaczęło się od pozwu Deppa przeciwko News Group Newspapers, wydawcy dziennika "The Sun". Na jego łamach pisano, że gwiazdor "Piratów z Karaibów" stosował przemoc w stosunku do ówczesnejpartnerki, a później żony. On zaś twierdzi, że to Heard się na nim znęcała i ukartowała całe medialne przedstawienie. Teraz doszedł do tego wątek Jamesa Franco.

Amber Heard znała Jamesa Franco z pracy przy filmie "Boski Chillout" (2008). W 2014 r. znowu się spotkali przy okazji kręcenia "The Adderall Diaries". Zdaniem obrońców gazety Johnny Depp był zazdrosny o jej bliską relację z innym aktorem. I w maju 2014 r. miało przez to dojść do rękoczynów na pokładzie prywatnego odrzutowca.

Depp kategorycznie zaprzeczył, że podniósł na nią rękę. I że po rzekomym pobiciu, odurzony alkoholem i narkotykami stracił przytomność i leżał na podłodze w łazience. Depp zeznał, że pokłócił się wtedy z Heard o Jamesa Franco, po czym wziął poduszkę i dla świętego spokoju poszedł spać na podłodze.

ONS Amber Heard i James Franco na planie "The Adderall Diaries"

Obrońca gazety wypytywał Deppa o zazdrość, która miała go sprowokować do zaatakowania partnerki. Aktor przyznał, że był zazdrosny, ale przede wszystkim zdziwiony postawą Amber Heard. – Wcześniej mówiła mi o swoich doświadczeniach pracy z panem Franco przy filmie "Boski chillout", więc byłem w szoku, że nagle jest w stosunku do niego taka przyjacielska i szczęśliwa – mówił Depp.

- Mówiła mi wiele bardzo negatywnych rzeczy o panu Franco. Że próbował ją całować i doprowadzić do stosunku seksualnego, gdy kręcili razem poprzedni film. Mówiła, że był gwałcicielem – zeznał Depp przed sądem. Aktor przyznał, że później dowiedział się o ich romansie w 2014 r.

ONS.pl James Franco i Amber Heard w 2016 r.

Przypomnijmy, że James Franco był już wcześniej oskarżany o molestowanie seksualne i hipokryzję. Poważne zarzuty pod jego adresem pojawiły się po gali rozdania Złotych Globów, gdzie Franco pojawił się ze znaczkiem "Time's Up" (hasło ruchu #MeToo broniącego ofiar molestowania) w klapie. Widząc to, kilka kobiet opisało w mediach społecznościowych swoje przejścia z gwiazdorem, który miał zmuszać je do seksu.

- Jestem dumny z brania odpowiedzialności za swoje czyny. Rzeczy, które słyszałem, nie zostały precyzyjnie przedstawione, ale w pełni wspieram ludzi, którzy przełamują się i zaczynają otwarcie mówić, gdyż wcześniej nie dopuszczano ich do głosu - powiedział aktor w odpowiedzi na zarzuty. - Nie chcę nikomu zamykać ust. To dobrze, że mówią i w pełni to popieram.