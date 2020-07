Johnny Depp przed sądem. Pierwszy odcinek walki z tabloidem

Zamaskowany Johnny Depp pojawił się w sądzie. Zjawiła się też jego była żona, Amber Heard. Rozpoczyna się głośny proces aktora przeciwko gazecie "The Sun". Za to, że nazwali go "żonobijcą".

Johnny Depp przed sądem. Zaczyna się głośny proces (Getty Images)