Joker Out, Only The Poets, Isaac Anderson oraz Franek Warzywa i Młody Budda wystąpią na jednej scenie!

Kolejny zespół, który usłyszymy już w lipcu pochodzi ze Słowenii i jest odkryciem Konkursu Piosenki Eurowizji – mowa oczywiście o Joker Out. W 2023 wystąpili w Liverpoolu, śpiewając w ojczystym języku energetyczny kawałek "Carpe Diem". Zespół powstał w 2016 roku, a w 2021 roku wydał swój debiutancki album Umazane Misli. Płyta zyskała uznanie i popularność wśród odbiorców ustanawiając rekordy streamingu w kraju oraz przynosząc grupie nagrody Artist of the Year w 2021 i 2022 roku a także Song of the Year Award w 2021. Joker Out zostali najlepiej sprzedającymi się artystami w Słowenii w 2022 roku. Bojan, Kris, Jan, Nace i Jure są jednym z najpopularniejszych zespołów w Słowenii i krajach bałkańskich. Dzięki niesamowitej energii i charyzmie grupy ich koncerty przyciągają liczną publiczność – co potwierdzają ich liczne i cieszące się ogromną frekwencją koncerty w Polsce – Joker Out gościli u nas aż pięciokrotnie, zaplanowany występ na Letniej Scenie będzie ich szóstym (!) polskim koncertem w ciągu zaledwie niecałego roku.