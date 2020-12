Jola Rutowicz w świątecznym wydaniu. Nie zabrakło kontrowersji

Jeszcze kilka lat temu Jola Rutowicz zaliczała się do jednej z barwniejszych postaci polskiego show-biznesu. Wszystko dzięki programowi "Big Brother". Celebrytka dała się poznać jako osoba kochająca wszystko, co różowe. To również od tego momentu jednorożce każdemu kojarzą się z Jolą Rutowicz.