Jolanta Pieńkowska ma za sobą rozwód. Wyszła za mąż pod presją

- Uniknęłabym wielu trudnych chwil, gdybym słuchała własnej intuicji. Zresztą do tej pory mam o to lekką pretensję do rodziców. Uważali, że skoro jest dziecko, to powinnam zalegalizować związek i przekonali mnie, bym wzięła ślub. Dziś wiem, że nie powinno się robić w życiu niczego tylko dlatego, że tak wypada, dla ludzi, dla opinii publicznej. Na siłę. Bo nie żyjemy dla innych, tylko dla siebie - stwierdziła w wywiadzie z 2000 r.