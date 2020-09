Jon Bon Jovi jest w świetnej formie. 58-latek zdradził przepis na sukces

Jon Bon Jovi dał się ostatnio sfotografować podczas treningu na świeżym powietrzu. Ubrany w barwy ulubionej drużyny futbolowej New England Patriots (właściciel klubu i główny trener to jego bliscy przyjaciele) przemierzał kilometry z uśmiechem na ustach, prezentując przechodniom muskularną sylwetkę.

"Rozłąka" jest bardzo "na czasie". "Każdy, kto został rozdzielony z bliskimi, to zrozumie"

Bon Jovi zajmuje się muzyką, odkąd skończył 13 lat, a w 1983 r. rozpoczął życiową podróż jako lider grupy Bon Jovi. Od tamtego czasu zagrał prawie 3000 koncertów na całym świecie. Miewał w swoim życiu mroczne okresy spod znaku "sex, drugs, rock&roll", zwłaszcza w połowie lat 80. po nagraniu megahitów "Livin' on a Prayer" i "You Give Love a Bad Name". Ale wrócił na dobrą drogę dzięki kobiecie, z którą ożenił się w 1989 r. i ma czwórkę dzieci.