Jonah Hill figluje na plaży. Przyłapali go paparazzi

Jonah Hill ostatnio urzekł widzów w jednym z największych przebojów Netfliksa ubiegłego roku, "Nie patrz w górę". Wizerunek aktora na co dzień odbiega jednak zgoła od tego, co zazwyczaj widzą widzowie. Fani, którzy spotkali go na plaży, mogli się zdziwić albo nawet go nie poznać. Paparazzi przyłapali aktora w wolnym czasie. Zobaczcie zdjęcia.