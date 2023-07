Jonas Brothers ogłaszają 50 nowych dat koncertów w 20 krajach w Europie, Australii i Nowej Zelandii oraz dodatkowe daty w Ameryce Północnej

O Jonas Brothers

Wyróżniając się jako jedna z grup odnoszących największe sukcesy w XXI wieku, Jonas Brothers – Nick Jonas, Joe Jonas i Kevin Jonas – sprzedali na tę chwilę ponad 20 milionów albumów, otrzymali dwie nominacje do nagrody GRAMMY®, pojawili się na liście Billboard Hot 100 z 26 hitami, zanotowali trzy kolejne debiuty na pierwszym miejscu na liście Billboard 200 i wygenerowali miliardy streamów. Wśród wielu wyróżnień, niedawno zostali nagrodzeni między innymi gwiazdą na Hollywood Walk of Fame. W 2019 roku dokonali powrotu dekady z albumem "Happiness Begins" (Republic Records), który uzyskał status platynowej płyty. Z tego albumu pochodził przełomowy, 5-krotnie platynowy hit "Sucker", który uczynił ich "pierwszym zespołem XXI wieku, który zadebiutował na szczycie listy Hot 100", stał się "najdłużej utrzymującym się singlem na pierwszym miejscu na liście Pop Airplay w 2019 roku" i otrzymał nominację do nagrody GRAMMY® w kategorii "Najlepszy występ popowy zespołu/duetu". "Happiness Begins" zadebiutował na pierwszym miejscu listy Billboard 200, zdobywając "największą tygodniową sprzedaż w 2019 roku w momencie premiery" i otrzymując dwukrotną platynę za "Only Human" oraz platynę za "Cool". Zespół wspierał sukces albumu światową trasą "Happiness Begins Tour" – sprzedając ponad 1,2 miliona biletów – oraz filmami dokumentalnymi produkcji Amazon: "Chasing Happiness" i "Happiness Continues". W międzyczasie członkowie jednocześnie zajmowali się imponującymi karierami solowymi, obejmującymi telewizję, film i przynoszące sukcesy przedsięwzięcia biznesowe. W 2023 roku Jonas Brothers ponownie udowodnili, że są stałą siłą, rozpoczynając nową erę wydaniem albumu "The Album" (Republic Records). Płyta została wyprodukowana przez Jona Belliona i zawiera przebojowe single "Waffle House" i "Wings". Wsparciem dla tego wydawnictwa i nowej ery Jonas Brothers jest rozpoczęcie trasy "The Tour" z dwoma wyprzedanymi już koncertami na kultowym Yankee Stadium w Nowym Jorku 12 i 13 sierpnia. "The Tour" będzie obejmować koncerty na stadionach i arenach na całym świecie do 2024 roku, stanowiąc największą i najbardziej obszerną trasę zespołu do tej pory.