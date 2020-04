Jonny Depp w końcu założył Instagrama. Niepokojące wideo z piwnicy

- To moje pierwsze doświadczenie z mediami społecznościowymi. Nigdy nie robiłem niczego podobnego, bo nie miałem szczególnego powodu. Aż do teraz. Teraz możemy prowadzić dialog w obliczu zagrożenia, jakie niesie ze sobą niewidzialny wróg - zaczyna aktor.

- Wykorzystajmy ten czas na naukę. Pamiętajcie, że dziś to dziś i już nie wróci. Stwórzcie coś, co zaprocentuje jutro. Coś, co rozświetli czyjś dzień.

- Przychodziły do mnie i mówiły "Tatusiu, jesteśmy takie znudzone". A ja zawsze mówiłem to samo "Nuda jest tu niedopuszczalna". Zawsze jest coś do roboty, zawsze. Rysuj, czytaj, myśl, maluj, poucz się, nakręć film telefonem, zagraj na instrumencie, jeśli nie potrafisz – naucz się. Jeśli go nie masz – zbuduj sobie. W domu jest pełno rzeczy, które wydają dźwięki. Posłuchaj starej muzyki, nowej muzyki, muzyki, której nie znasz.